İtfaiyeden din görevlilerine yangın eğitimi

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle personelini can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir'e bağlı mezarlıklarda görev yapan din görevlilerine iş sağlığı ve güvenliği bu kapsamında, "Yangınla Mücadele ve Arama Kurtarma Eğitimi" verildi.İtfaiye ekipleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 26 din görevlisine yangına karşı alınacak önlemler ve ilk müdahaleyle ilgili 15 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Yangın çıkmasına neden olabilecek ihmal ve dikkatsizlikler konusunda görevli din personeline uyarılarda bulunan İtfaiye ekipleri; yangın çeşitleri, hangi tür yangınlarda hangi tür söndürme tüplerinin kullanılacağı, yangına ne şekilde yaklaşılacağı konularında da söndürme tekniklerini tek tek anlattı.Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda verilen eğitimin ardından yangın tatbikatı yapılarak bilgiler pekiştirildi. Temsili olarak Karşıyaka Mezarlığı'nda boş bir alanda yakılan ateş, eğitim alan din görevlileri tarafından yangın tüpleri kullanılarak söndürüldü. Eğitim sonrası Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.