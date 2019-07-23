Pursaklar’da sertifika heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde iğne oyası, kurdele nakışı, takı, yağlı boya resim, kara kalem resim, okuma yazma, örgü, dikiş, kuaförlük eğitimini başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi. 2018-2019 kurs sezonu ikinci dönemi tamamlayan hanımlar çok sayıda kursa katılıp yeni meslekler edindi. Hüma Sultan Hanım Evinde iğne oyası, kurdele nakışı, takı, yağlı boya resim, kara kalem resim, okuma yazma, örgü, dikiş, kuaförlük eğitimini başarıyla bitiren kursiyerlere MEB onaylı sertifikaları verildi. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı.