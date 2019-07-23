Sanatçı nesiller Ulucanlar’da yetişiyor

BUGÜN NELER OLDU

BIRÇOK sanat dalından yüzlerce eser, Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı'nda eğitim gören öğrencilerin elinde hayat buluyor. Her yaştan öğrenciye kapılarını açan Sanat Sokağı sanatçıları, yaz tatilini verimli aktivitelerle değerlendirmek isteyenleri atölyelerine davet ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocuklarımız kültürle, sanatla buluşmasına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerinde katılacakları bir kurs belki de ileride severek yaptıkları bir mesleğe de dönüşebilir" ifadelerini kullandı.Ulucanlar Sanat Sokağı sanatçılarından, ressam Nedret Munzur ise resim yapmaya gönül veren çocuklarla yakından ilgileniyor. "Yaş sınırlaması olmaksızın her yaştan resimsevere ders veriyorum. Çocuklarla iletişimim çok iyi olduğu ve çocukları çok sevdiğim için ağırlıklı olarak çocuklara ders veriyorum. Onların minik ellerine yön vermek, hayallerini kağıda aktarmalarına yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor" diyen Nedret Munzur, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen herkesi atölyesine davet etti.