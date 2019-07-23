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‘Sevap merkez bankası’ yenilendi

Giriş Tarihi: 23.7.2019
‘Sevap merkez bankası’ yenilendi
KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok'un "Sevap Merkez Bankası" olarak tanımladığı huzurevinin atıl durumdaki bölümleri tadilattan geçirilerek yenilendi. Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Huzurevi'nde atıl durumdaki mekânlar hızla tadilattan geçirilerek, huzurevi sakinlerinin hizmetine sunuldu. Tadilat sonrası huzurevi sakinlerinin çay ve kahve eşliğinde günlük gazetelerini okuyacakları, sohbet edebilecekleri ve kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek yaşam alanları oluşturuldu.
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‘Sevap merkez bankası’ yenilendi
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