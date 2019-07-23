YHT’lere Kurban Bayramı için ek sefer

BUGÜN NELER OLDU

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için ilave Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleriyle yolcu kapasitesinin 2 bin 500 kişiye çıkarıldığını belirterek, "Bölgesel ekspreslerde 15 bin ilave koltuk ile konvansiyonel trenlerde 28 bin 500 koltukluk kapasite artışı sağlandı" dedi. Bakan Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla trenle seyahat etmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve yolcu talebinin karşılanması için çeşitli tedbirler alındığını söyledi. Ankara-İstanbul-Ankara arasında işletilen YHT'lerde günlük 16 seferin 18'e çıkarıldığını ifade eden Turhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı. YHT seferleri Ankara'dan 11.15'te, İstanbul Söğütlüçeşme'den saat 17.00'de hareket edecek" diye konuştu.