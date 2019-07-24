17 yıl sonra gelen nakil ile hayata tutundu

TRAFIK kazasında yaşamını yitiren gencin böbreği nakledilen Karakaş, "Bunca senenin ardından artık böbreğin bulunacağına dair umudum kalmamıştı. Hayatın böyle devam edeceğini düşündüm. Umudum bittiği anda tekrar yeşerdi" dedi. Evli ve 2 çocuk babası Cafer Karakaş'a, 2002 yılında gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 17 yıl haftanın 3 günü diyalize girerek yaşamını sürdüren Karakaş, bu sırada uygun donörün bulunmasını bekledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken, bir taraftan da hastalıkla mücadele eden Karakaş, nakil için umudunu kaybedince, 3 ay önce emekli oldu. Karakaş'a, emekli olduktan 2 ay sonra trafik kazasında yaşamını yitiren M.T. adlı gencin böbreği nakledildi. Karakaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuştu.

'UMUDUM KALMAMIŞTI'

Cafer Karakaş, 2002'den bu yana diyalize girdiğini, 17 yıl nakil için beklediğini söyledi. Uygun böbrek bulunamadığını anlatan Karakaş, "Çok zor yıllar geçirdim. Eve gelince hemen yatmak istiyordum. Bu şekilde çalışamıyorum, böbrek de bulunamıyor, emekli oldum, 2 ay sonra da nakil oldum. Bunca senenin ardından zaten artık böbreğin bulunacağına dair benim umudum kalmamıştı. Hayatın böyle devam edeceğini düşündüm. Umudum bittiği anda tekrar yeşerdi, bu çok güzel bir şey. Şimdi gayet iyiyim. Böbreği nakledilen kişinin kazada yaşamını yitirdiğini öğrendim. Aileye başsağlığı, sabır diliyorum, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.