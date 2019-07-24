Berat: Her gün üstüne koyacağız

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesi konuşan Gençlerbirliği'nin milli oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. Berat, "Erzurum'da çok güzel bir kamp geçirdik. 2 tane de güzel hazırlık maçı yaptık. Sonuçlar bence istediğimiz gibiydi. Her gün üstüne koyarak devam etmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Gençlerbirliği iki hazırlık maçı yapacak. Kulüp açıklamaya göre hazırlık maçları Kızılcahamam'da oynanacak. Gençlerbirliği, Kızılcahamam İlçe Gençlik Stadı'nda 27 Temmuz'da Akhisarspor, 29 Temmuz'da ise Azerbaycan ekibi Sumqayıt ile karşılaşacak. Saatler daha sonra duyurulacak.