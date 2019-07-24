Can dostlar koruma altında

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canlının yaşam hakkına sahip çıkan Mamak Belediyesi, sahipli sahipsiz kedi ve köpeklere ücretsiz kuduz aşısı kampanyası düzenledi. Bu kapsamda Kutludüğün ve Lalahan mahallelerinde 110 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapıldı. Kuduz aşısı ile kuduz hastalığına karşı korunan can dostlar aynı zamanda sağlık kontrollünden de geçirildi. Mahallelerde yapılan kuduz aşıları için hayvan sahiplerinden ücret talep edilmediğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sahipli sahipsiz hayvanlara yönelik gerçekleştirilen aşılama işlemleri hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı açısından son derece önemli. Kuduz gibi son derece tehlikeli bir hastalığa karşı yapılan bu hizmet hem vatandaşımızı hem de can dostlarımızı koruyor" dedi.