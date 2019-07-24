‘Herkes bilsin, hiç kimseye bedava bilet yok’

BUGÜN NELER OLDU

İLHAN Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav,dedi. Kombine fiyatlarını yönetim kurulu toplantısında aldıkları karar ile belirlediklerini söyleyen Cavcav, "Malum Süper Lig'de oynuyoruz. 17 maçı içeride oynayacağız. Bunun beş tanesi büyük takım. Fiyatlar yüksek gelmemeli. Biz taraftar sayısı yüksek olmayan bir kulübüz. Taraftar başımızın tacı. Onlar olmazsa olmaz. Onlarda bu kararı normal karşılayacaklarını ümit ediyorum. Gençlerbirliği'ni seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Onlar da bizi bu konuda anlayışlı karşılasınlar. Bizi desteklesinler.şeklinde konuştu.