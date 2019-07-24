İLHAN Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Süper Lig'e yeni çıktık bazı şeylere ihtiyacımız var"
dedi. Kombine fiyatlarını yönetim kurulu toplantısında aldıkları karar ile belirlediklerini söyleyen Cavcav, "Malum Süper Lig'de oynuyoruz. 17 maçı içeride oynayacağız. Bunun beş tanesi büyük takım. Fiyatlar yüksek gelmemeli. Biz taraftar sayısı yüksek olmayan bir kulübüz. Taraftar başımızın tacı. Onlar olmazsa olmaz. Onlarda bu kararı normal karşılayacaklarını ümit ediyorum. Gençlerbirliği'ni seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Onlar da bizi bu konuda anlayışlı karşılasınlar. Bizi desteklesinler. Herhangi bir şekilde Gençlerbirliği kulübü olarak hiçbir taraftar grubuna ücretsiz bir tane bilet satılmayacak. Bunun taahhüdünü Murat Cavcav olarak ben veriyorum. Herkes bilsin hiç kimseye bedava bilet yok"
şeklinde konuştu.