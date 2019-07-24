Hikâyenın sonu kötü bitti

31 Mart seçimleri öncesi 'Mart'ın sonu bahar' gibi söylemlerle oy toplayan CHP zihniyeti işçi kıyımlarına devam ediyor. Son olarak Ankara'da dünya şampiyonu antrenör Hamide Bıçkın Çetiner ve yardımcısı Fatma Bakır sırf başörtülü diye görevlerinden, sosyal medyanın hikaye bölümünden kovuldu. 4 aydır maaşlarının da yatırılmadığını söyleyen Bıçkın, "Hem haksızlar hem de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. Yerime getirdikleri kişi de başörtülü biri oldu sırf başörtülü diye çıkardık demesinler diye böyle bir hamle yaptılar hakkımı helal etmiyorum" dedi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDAN KOVULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) bünyesinde yer alan ASKİ Spor Kulübü'nde yönetimin değişmesinin ardından yapılan değişiklikler dikkat çekti. 8 yıldır ASKİ Spor Kulübü'nde tekvando antrenörlüğü görevini sürdüren 2000 Sydney Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan 4 dünya, 2 Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu Hamide Bıçkın Çetiner, ASKi Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla işine son verildiğini öğrendi. Çetiner yapılan bu davranışın evrensel hiçbir kurala uymadığını belirterek, "Takımı Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Sporcum maçtan çıktı gözleri dolmuş yanıma geldi. 'Hocam sosyal medyada görmeniz gereken bir şey var' dedi. Baktım, sosyal medyadan attıkları hikâye ile işime son vermişler. Benimle yola devam etmek istemiyorlarsa bunu yüzüme söyleyebilirlerdi sporcuya yakışır şekilde centilmence anlatsalardı. Keşke yöneticiye yakışır tavır sergileyip yüz yüze bitirselerdi. Onlar hikâye bölümünden yazmayı tercih ettiler" diye konuştu. Yavaş'ın, ASKİ'nin başına getirdiği Emre Özmen, göreve geldiğinde Avrupa ve dünya şampiyonu başarılı antrenör Hamide Bıçkın Çetiner'e "Biz geldik diye buraları dağıtacağız falan sanıyorsunuz sanırım öyle bir şey olmayacak" demişti. Bu sözlerin üzerinden 4 ay geçince Çetiner'in işine sosyal medya üzerinden son verildi. 2011'den bu yana ASKİ sporda çalışan Bıçkın ilk kez 4 aydır maaş alamadıklarını söyledi. Çetiner, "8 yıllık çalışanım maaşlarımız toplasanız 2-3 kere geç yatmıştır o da 1-2 gün gecikmeli biz ilk kez böyle bir şey gördük. Emre Bey göreve başladığında bana maaşlarınızı alamıyormuşsunuz falan demişti. Ben de böyle bir şey yaşamadık dedim. Mevcut çalışan sporcular da işten çıkarılan sporcular da 4 aydır maaşlarını alamadılar. Bayramdan önce mesaj atmıştım başkanım çocuklara bari bayram harçlığı verelim diye. 'Bayramdan sonra yatırılacak hepsi' dedi ama bayram bitti geçti hala maaşlar yatırılmadı. Banka hesaplarından maaşların hangi dönemde yatıp yatmadığı belli olur. İşten çıkarıldım hala arkamdan yalan dolan konuşuluyor laf söylemeyip çocukların maaşlarını yatırsınlar" dedi.



KADIN TEKVANDO TAKIMIMIZ ÖZEL BİR PROJEYDİ

Türkıye'nın tek kadın tekvando takımı olduklarını ve başarılı bir grafik yakaladıklarını sözlerine ekleyen Çetiner, "2011 yılında kadın projesi kurduk. Kadınların hem sporda güçlü olduğunu, hem de tek bir kadın takımı olsun diye pozitif destek amaçlı bu proje takımı kurduk. Benim tek niyetim kadınlarla ilgili başarılı olabilecek bir takımla büyüyen bir çizgi yakalamaktı. Kadın tekvando takımı projemiz özel bir projeydi" dedi.