Keçiören emlak satışında zirveye yerleşti

BUGÜN NELER OLDU

en büyük ilçesi Keçiören'in artarak devam eden gelişimi, emlak satışlarına da ciddi bir şekilde yansıdı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında Ankara'da en fazla konut satışı yapılan ilçe Keçiören oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bağlum ve Ovacık'ın yıldızını parlatacaklarına ve Cumhuriyet Kulesi, Doğal Ürünler Üretim ve Satış Merkezi ile Keçiören'in marka değerini güçlendireceklerine vurgu yaparken, "Keçiören'de hizmet var, samimiyet var, huzur var" ifadesini kullandı. TÜİK raporlarına göre Haziran ayında Keçiören'de 847 konut satılırken onu sırasıyla 826 konutla Mamak, 809 konutla Çankaya, 587 konutla da Yenimahalle takip etti.