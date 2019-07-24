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’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Kırıkkale’de otomobil takla attı: 2 yaralı
Kırıkkale'de? kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırşehir-Kırıkkale Karayolu'nun 47. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Çağatay Menevşe idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla attı. Tarlaya devrilerek yan şekilde kalan otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolculardan biri yaralandı. Olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye çıkardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Kırıkkale’de otomobil takla attı: 2 yaralı
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