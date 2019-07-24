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Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1’i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1’i ağır 3 yaralı
KIRIKKALE'DE hızını alamayan otomobil, arkadan çarptığı TIR'ın altına girdi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Kırşehir-Kırıkkale Karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. TIR ve ona bağlı çekici römorkunun sürücüsü Burhanettin Yeşildağ, Keskin Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen Necati Savaş idaresindeki otomobil TIR'a adeta ok gibi saplandı. Kazada araçta sıkışan sürücü Savaş ile yolculardan İ.K. ve F.T. yaralandı. Olay yerine 112 ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1’i ağır 3 yaralı
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