Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1’i ağır 3 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

hızını alamayan otomobil, arkadançarptığı TIR'ın altına girdi.Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Kırşehir-Kırıkkale Karayoluüzerindeki Bağdat Köprüsü'ndemeydana geldi. TIR ve ona bağlıçekici römorkunun sürücüsüBurhanettin Yeşildağ, KeskinKavşağı'nda kırmızı ışıkta beklediğisıradaarkadan gelenNecati Savaş idaresindeki otomobilTIR'a adeta ok gibi saplandı.Kazada araçta sıkışan sürücüSavaş ile yolculardan İ.K. ve F.T.yaralandı. Olay yerine 112 ileitfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıklarıyerden çıkartılan yaralılarçeşitli hastanelere kaldırıldı.