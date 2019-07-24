Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1’i ağır 3 yaralı

KIRIKKALE'DE
hızını alamayan otomobil, arkadan
çarptığı TIR'ın altına girdi.
Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırşehir-Kırıkkale Karayolu
üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde
meydana geldi. TIR ve ona bağlı
çekici römorkunun sürücüsü
Burhanettin Yeşildağ, Keskin
Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklediği
sırada
arkadan gelen
Necati Savaş idaresindeki otomobil
TIR'a adeta ok gibi saplandı.
Kazada araçta sıkışan sürücü
Savaş ile yolculardan İ.K. ve F.T.
yaralandı. Olay yerine 112 ile
itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları
yerden çıkartılan yaralılar
çeşitli hastanelere kaldırıldı.