Anatolium Ankara AVM Pazarlama Ödülü Finalisti seçildi

BUGÜN NELER OLDU

ve kiralamasını Mallexpert'in üstlendiği Maya Grubu'na ait Anatolium Ankara AVM, ICSC 2019 SOLAL Pazarlama ödüllerinde, "Evim Güzel Evim (EGE)" kampanyası ile Tactical Activation (Taktiksel Aktivasyon) kategorisinde başarı sağlayarak finalist oldu. Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından her yıl düzenlenen ve Avrupa genelinde 161 AVM katılımcısının arasından seçilen finalistlerden biri olan Anatolium Ankara AVM, Pazarlama başarısını uluslararası platformda da onaylatmış oldu.