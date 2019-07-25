Başkan Serhat Oğuz’dan Kıbrıs gazilerine ziyaret

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü dolayısıyla ilçede ikamet eden Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti. Başkan Serhat Oğuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Oğuz, Kahramankazan'da ikamet eden Kıbrıs gazilerini ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Oğuz bu kapsamda Kıbrıs gazileri Yusuf Laleli, Bayram Aygördü, Mustafa Düzdağ, Hamdullah Yener, Nurettin Esendemir, Veysel Kısırkaya, Nazmi Kasap ve Muzaffer Doğan'ı ziyaret etti. Başkan Oğuz, ellerini öptüğü Kıbrıs gazileriyle sohbet ederek, tüm ilçe halkı ve Türk milletinin kendilerine minnet duyduğunu ifade etti.