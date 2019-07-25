‘Beni en çok G.BİRLİĞİ istedi’

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi kaleci Abdoulaye Diallo önceki gün Ankara'ya geldi. Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Senegal Milli Takım kadrosunda yer alan Diallo, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdi. İki yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki kaleci, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ile görüştü. Kendisini birçok kulübün istediğini ama bunların arasında en isteklisinin Gençlerbirliği olduğunu söyleyen Diallo, "Başkan Murat Cavcav ve teknik direktör Mustafa Kaplan'a beni istedikleri için teşekkür ederim. Rize'de de çok güzel bir sezon geçirmiştim. İkinci kez Türkiye'ye gelmek çok onur verici oldu. İnşallah daha iyi performans sergilerim" ifadelerini kullandı.



'1-2 TAKVİYE DAHA YAPABILIRIZ'

TRANSFER çalışmalarına devam ettiklerini belirten başkan Murat Cavcav, gerekli yerlere birkaç takviye daha yapabileceklerini dile getirdi. Cavcav, "Diallo bizim yedinci yabancı transferimiz. Takımımız Gerede kampında. Orada hocamızla bir görüşmemiz olacak. 1-2 takviye daha yapmamız gerekebilir. Kamp bitmeden transferleri bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.