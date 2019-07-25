Eğlence mekanlarına gıda ve alkol denetimi

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ve alkol denetimlerinin yoğunlaştırılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çeşitli restoran ve eğlence mekanlarında denetim yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde denetimlerini artırdı. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Bu denetimler Ankara'da yıl boyunca devam ediyor. Yılbaşından bu yana, 2019 yılı içerisinde alkollü içeceklerin toplu olarak sunulduğu veya satıldığı noktalarda 788 denetim gerçekleştirdik. Yapılan bu denetimlerin 751'inde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Olumsuzluk tespit edilen 37 işletme ile ilgili bir kısmına eksikleri gidermesi için süre verildi, bir kısmına da gerekli idari işlemler uygulandı. Temmuz ayında alkollü içeceklere yönelik denetimler daha da yoğunlaştırıldı. Bu ay içinde, 100'e yakın denetim gerçekleştirdik" dedi.