Kızılcahamam Türkiye ikincisi oldu

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Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı, özellikle hafta sonları ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekiyor. Yakın olması sebebiyle Başkentlilerin ve çevre illerden gelenlerin akın ettiği Kızılcahamam'da; termal, dağ turizmi ve doğa turları için ideal mekanlar da bulunuyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; yaptığı açıklamada; "Başkent Ankara'nın 80 km kuzeyinde olan ilçemiz, ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle de hafta sonları ilçemizi gezmek ve mangal yakmak adına gelen misafirlerimiz hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirme fırsatı buluyorlar. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) edindiği bilgiye göre, Türkiye'de Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı" dedi.