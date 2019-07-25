Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Nallıhan’da erişte zamanı

’da erişte zamanı

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Nallıhan’da erişte zamanı
Nallıhan'da? geleneksel kış yemeklerinden erişte, her hanede kesilmeye devam ediyor. Nesilden nesile aktarılan erişte Nallıhan'da da birçok kişi tarafından yapılmaya devam ediyor. Evde yapılan bir makarna çeşidi olan geleneksel köy eriştesi ince ince kesildikten sonra güneş altında kurutularak doğal yollarla yapılıyor. Bazı yörelerde erişte kesme olarak da biliniyor. Vitaminler açısından oldukça zengin ve doyurucu bir besin olan erişte, Anadolu'nun zor durumda olduğu zamanlarda da sıkça tüketildi. Şeker hastaları için önerilen ideal bir yiyecek olan erişte, sindirim sistemini de yormuyor. Erişteyi her yıl kestiklerini dile getiren Aynur Yüksel, "Yıllardan beri makarna keseriz. Aile büyüklerimizden gördüğümüz geleneği sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nallıhan’da erişte zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN