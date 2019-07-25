Pişkin dolandırıcıya ‘Face App Operasyonu’

Şüphelı Uğur E. sosyal medyadan ilanlar vererek mağdurların aramasını bekliyor ve bu şekilde iletişime geçtiği mağdurları telefonda güvenini kazanarak ikna ediyordu. Malzeme gönderme konusunda anlaşıp kendi hesabına para yatırttırıyor ve malzemeyi göndermiyordu. 57 vatandaşı dolandıran Uğur E., internetteki ilanlarında yaşlı 'Face App' fotoğrafı kullanıyordu. Türkü zafiyeti olduğu öğrenilen zanlı türkü barda yakalandı. 57 farklı dolandırıcılık suçundan 2 yıldır aranan ve polis ekiplerince yakalanan Uğur E.'nin yakalandığında üzerinden kimlik çıkmadı. Kardeşinin ismini ve kimlik numarasını söyleyerek kaçmaya çalıştı. Polisler tarafından aranan ve takipte olduğu için yakalanarak göz altına alındı. Suçlamaları kabullenmeyen zanlı 'beni başka biri ile karıştırıyor olmalısınız. Vallahi ben yapmadım' diyerek kendini savundu. Zanlı, emniyetteki ifadesinde "Ben bekçilik yapıyorum ekmeğimin peşindeyim, benim hiç aranmam yok. Ben suçsuzum ne yapayım onlar inanmasaydı" dedi.



FARKLI İLLERDEN YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDI

UĞUR E.nin internetten verdiği ilanlarla farklı illerden asker ve emniyet personelinin de içinde olduğu görevlilere Afrin'de görev yapan asker ve polislere bot silah kılıfı malzeme sattığı ürünü göndermediği ortaya çıktı. Sivilleri de inşaat malzemesi, konteyner ve buna benzer ürünlerin ilanını vererek dolandırdığı kişilerden kapora ve ürün bedeli adı altında yüzlerce lirayı tahsil ettikten sonra kayıplara karıştığı öğrenildi.