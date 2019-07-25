Polatlı’da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

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Polatlı?İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce Bursa ilinden ilçeye getirilecek tarihi eserlerin bulunacak müşteriye 300 bin ABD doları karşılığı satılacağına dair istihbarı bilgiler alınması üzerine yapılan çalışmalarda 19 Temmuz'da iki şahıs ilçede yakalandı. Şahıslara ait Bursa plakalı araçta bronz ve pişmiş topraktan yapılmış sikke, fibulo parç, kuş biçimli sarkaç, Roma dönemine ait tiyatro bileti, heykelcik, aplik, madalyon ve çeşitli objelerden oluşan toplam 72 parça eser ele geçirildi.