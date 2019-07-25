Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Polatlı’da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Polatlı’da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Polatlı’da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
Polatlı? İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce Bursa ilinden ilçeye getirilecek tarihi eserlerin bulunacak müşteriye 300 bin ABD doları karşılığı satılacağına dair istihbarı bilgiler alınması üzerine yapılan çalışmalarda 19 Temmuz'da iki şahıs ilçede yakalandı. Şahıslara ait Bursa plakalı araçta bronz ve pişmiş topraktan yapılmış sikke, fibulo parç, kuş biçimli sarkaç, Roma dönemine ait tiyatro bileti, heykelcik, aplik, madalyon ve çeşitli objelerden oluşan toplam 72 parça eser ele geçirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polatlı’da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN