Serhat Öğretmen başarılı öğrencilerle buluştu

Kahramankazan'da 21 yıl boyunca öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, üniversite ve liseye giriş sınavlarında ilçe birincisi olarak Türkiye çapında dereceye giren öğrencilerle buluştu. Başkan Oğuz, kendisinin de bir dönem okul müdürlüğü yaptığı ve üniversiteye giriş sınavı YKS'de Türkiye 311'incisi ve ilçe birincisi olan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencisi Hatice Betül Çakır ile Türkiye çapında derece giren aynı okul öğrencileri Seyit Maden, Maviye Yeşil, Sıdıka Ünal ve Şeyma Kaya ile buluştu. Oğuz ayrıca, liselere giriş sınavı olan LGS'de ilçe birincisi olan Şahin Ortaokulu öğrencisi Zeynep Onaycı'yla da bir araya geldi. Başarılı öğrencilere okul yöneticileri ve öğretmenleri de eşlik etti. Başkan Oğuz, kendisine "Serhat Öğretmenim" diyerek hitap eden başarılı öğrencilere ilçeye yaşattıkları gurur için teşekkür ederek, bundan sonraki eğitim- öğretim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Oğuz, yakından ilgilendiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

EĞITIMDE MARKA ILÇE OLACAĞIZ

Başkan Serhat Oğuz, geliştirecekleri projeler ve uygulamalarla Kahramankazan'ı eğitimde marka bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Oğuz, bu doğrultuda kurdukları Kahramankazan Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere önümüzdeki eğitimöğretim yılı itibarıyla burs vereceklerini müjdeledi. Kahramankazan'da hali hazırda Gazi, Başkent ve Ankara üniversitelerinin meslek yüksekokulları ve uygulama birimlerinin bulunduğunu ifade eden Oğuz, buralarda okuyan öğrenciler için yurtlar inşa edeceklerini kaydetti. Oğuz, savunma sanayi, uzay, havacılık alanlarındaki üretim yapan fabrika, tesis ve atölyeleri bir araya toplayacak HAB Projesi'nin Kahramankazan'da kurulacağını anımsatarak, "İlçemizde bir uzay havacılık fakültesinin kurulması için çalışacağız. Ayrıca, ülkemizin hava araçları üreten göz bebeği TUSAŞ da ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Bu doğrultuda bir hava teknolojileri lisesi kurulmasını sağlayacağız. Bu liseden ve fakülteden mezun olan yavrularımız da bu güzide kurumlarımızda iş bulma imkanına kavuşacak" diye konuştu. Başkan Oğuz, ilçede 21 yıl boyunca öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızın ve ülkemizin geleceği olan yavrularımız, gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Eğitimde marka bir ilçe haline gelmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.