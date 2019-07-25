TIR’da 20 bin paket kaçak sigara yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

nkara'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarda, Gaziantep'ten İstanbul'a kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen TIR, Ankara girişinde Gölbaşı'nda durduruldu. Dedektör köpeği 'Zümrüt' ile arama yapıldı. Aramada, 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.