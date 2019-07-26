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15.

Giriş Tarihi: 26.7.2019
15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi
Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez Arapça dilinde düzenlenen "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor. Eğitime katılan 11 ülkeden 21 gazeteci savaş, doğal afet ve diğer olağanüstü hallerde görev yapabilecek şekilde eğitiliyor. Eğitimin ilk bölümünde öğrencilere "Rota Belirleme ve Harita Okuma", "Hava ve Deniz Operasyonları", "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Saldırılar", "Savaş Teorisi ve Terminolojisi", derslerinde teorik bilgiler anlatıldı.
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