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Ankaragücü yeni sezona hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Ankaragücü yeni sezona hazırlanıyor
SÜPER Lig ekiplerinden Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erzurum'daki kampında günü çift antrenmanla tamamladı. Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bir saat 15 dakika süren sabah antrenmanında futbolcular 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki akşam antrenmanı ise düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle başladı. Sportif direktör Adnan Erkan'ın da izlediği ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, pas ve şut çalışması ile sona erdi.
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Ankaragücü yeni sezona hazırlanıyor
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