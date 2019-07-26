Bağlum Spor Kulübü’nden tarihi başarı

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İzmır'de 7 kulüpten 200 sporcunun katıldığı Tramplen ve Kule Atlama Türkiye Şampiyonası'nda, Keçiören'i başarıyla temsil eden Bağlum Spor Kulübü sporcuları 15 altın, 12 gümüş, 4 de bronz madalya kazandı. Erkekler, kızlar ve genel olmak üzere 3 branşta da üstün başarı göstererek 3 kupayla Türkiye Şampiyonu olarak adını yazdıran Bağlum Spor Kulübünün Antrenörleri Meridad Muradi, Ezgi Sade Bacak ve Lokman Macid ile Kulüp Koordinatörü Sadık Aytekin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a spor ve sporcuya desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. Başkan Altınok ise,şeklinde konuştu.