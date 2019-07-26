Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bağlum Spor Kulübü’nden tarihi başarı

Bağlum Spor Kulübü’nden tarihi başarı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Bağlum Spor Kulübü’nden tarihi başarı
İzmır'de 7 kulüpten 200 sporcunun katıldığı Tramplen ve Kule Atlama Türkiye Şampiyonası'nda, Keçiören'i başarıyla temsil eden Bağlum Spor Kulübü sporcuları 15 altın, 12 gümüş, 4 de bronz madalya kazandı. Erkekler, kızlar ve genel olmak üzere 3 branşta da üstün başarı göstererek 3 kupayla Türkiye Şampiyonu olarak adını yazdıran Bağlum Spor Kulübünün Antrenörleri Meridad Muradi, Ezgi Sade Bacak ve Lokman Macid ile Kulüp Koordinatörü Sadık Aytekin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a spor ve sporcuya desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. Başkan Altınok ise, "Tramplen ve kule atlama branşlarında ve diğer spor dallarında geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için gençlerimizin hizmetinde ve emrindeyiz" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağlum Spor Kulübü’nden tarihi başarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN