G.Birliği kombinesinde tenzilat

GençlerbırlığI Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda önceden belirlenen kombine bilet fiyatlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Kulübün internet sitesinde, Kulüp Başkanı Murat Cavcav'ın taraftarlara hitaben kombine biletlerle ilgili bir açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada, başkent ekibinin iç sahada oynayacağı maçlarda kapalı tribün kombine bilet fiyatı bin liradan 600 liraya, maraton tribün fiyatı ise 750 liradan 400 liraya indirildi.

HEDEF 5 BİN KOMBİNE

Başkan Cavcav'ın indirimle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Geçen hafta kombine biletlerimizi satışa çıkardık. Bunun ardından taraftarımız çeşitli platformlardan kombine bilet fiyatlarımızın yüksekliği gerekçesiyle çeşitli geri dönüşlerde bulundu. Ulusal ve sosyal medyada da taraftarımızın taleplerini titizlikle takip ettik. Toplantımızda 7'den 70'e bütün taraftarlarımızın talepleri masaya yatırıldı ve benim önerim doğrultusunda taraftarımızın '5 bin kombine' hedefine omuz verme kararı alındı" diye konuştu.