‘Hedefimiz tüm kotaları almak’

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İnşallah önce Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları alır, ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazarız" dedi. Güreşte yılın en önemli organizasyonu olan Dünya Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek. Milli güreşçiler, Kazakistan'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize almaya çalışacak. Şampiyonada olimpik sıkletlerde ilk 6'ya giren güreşçiler, Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanacak.

ROMANYA'DA TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda altışar sıklette müsabakalar yapılacak. Güreş Milli Takımı, bu yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Romanya'da tarihi bir başarı elde etti.

KAZAKİSTAN ÖNCESİ 'HAZIRIZ' MESAJI

Ay-yıldızlılar, olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçilerin de mindere çıktığı Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda kazandıkları madalyalarla Kazakistan öncesi "Hazırız" mesajı verdi. Serbest stil ve kadınlarda yapılan şampiyonada milli takım 3 altın, 2 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 15 madalya aldı. Türkiye, Dünya Şampiyonası havasında geçen organizasyonda ülke sıralamasında serbest stilde zirvede yer alırken, kadınlarda ikinci oldu.

BAŞKAN MUSA AYDIN: İYİ YOLDAYIZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dünya Şampiyonası'nda tüm olimpiyat kotalarını almak için mücadele edeceklerini vurguladı. Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya alarak tarih yazdıklarını belirten Aydın, "Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda serbest stilde şampiyon, kadınlarda ikinci olduk. Bu iyi yolda olduğumuzu açıkça ortaya koydu" şeklinde konuştu.



YÜZDE YÜZ KATILIM İSTİYORUZ'

BAŞKAN Musa Aydın, Dünya Şampiyonası'na 2 aydan az bir süre kaldığını dile getirerek, "Hedefimiz 18 kotanın tamamını almak. Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'da yer almak kota için yeterli. Ancak birçok güreşçimizden dünya şampiyonu olarak kota almalarını bekliyorum. Güreşçilerimizin bunu başarabileceğine inanıyorum. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yine en başarılı branş olmak" dedi.



'HER TÜRLÜ IMKANI SEFERBER ETTIK'

"YILLARDIR güreş hep bu konuda zirvede olmuştur. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana bilimsel çalışmaya ağırlık verdik. Önceden takım hocaları sadece antrenörlük değil psikolog, diyetisyen, kondisyoner kısacası her işle uğraşıyordu. Bu da başarıyı düşürüyordu. Şimdi doktorumuz, masörümüz, diyetisyenimiz, kondisyonerimiz, psikoloğumuz var. Tamamen bilimsel çalışıyoruz. Kısacası başarı için her şeyi seferber ettik. İnşallah önce Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları alır, ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazarız "