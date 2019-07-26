Kapalı kutu keçiörengücü sahneye çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Bolu'da yaptığı 2019-2020 sezonu hazırlıklarının ikinci etabına başladı. Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarını ardından iki gün izinde Ankara'ya dönen Keçiörengücü kafilesi, kara yoluyla yeniden aynı kente giderek, Karaçayır Tesisleri'nde ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan başkent ekibi, kampa günde çift antrenman yaparak devam edecek.