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Kapalı kutu keçiörengücü sahneye çıkıyor

1. ’in en çok merak edilen kulüplerinden olan Keçiörengücü, yarın oynayacağı maçıyla ilk kez arzı endam edecek

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Kapalı kutu keçiörengücü sahneye çıkıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Bolu'da yaptığı 2019-2020 sezonu hazırlıklarının ikinci etabına başladı. Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarını ardından iki gün izinde Ankara'ya dönen Keçiörengücü kafilesi, kara yoluyla yeniden aynı kente giderek, Karaçayır Tesisleri'nde ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan başkent ekibi, kampa günde çift antrenman yaparak devam edecek. Mor-beyazlı ekip, 2 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan kampta yarın Çaykur Rizespor, 29 Temmuz'da ise İstanbulspor ile iki hazırlık maçı oynayacak.
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Kapalı kutu keçiörengücü sahneye çıkıyor
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