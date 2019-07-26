Ortaca’ya 15 Temmuz Demokrasi Zaferi afişi ödülü

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Ankara'dakı15 Temmuz Demokrasi Zaferi Afiş Yarışması'nın sergisi ve ödül töreni düzenlendi. Yarışmada birinciliği Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü eğitmeni Yahya Güler'in eseri kazandı. Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Afiş Yarışması ve Sergisinde ödüller sahiplerini buldu. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü değerlendirme komisyonu; illerden gelen eserleri büyük bir hassasiyetle inceledi. Yarışmada, birinciliği Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden Yahya Güler'in eseri kazandı.