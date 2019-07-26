Sabancı Üniversitesi yaz okullarına 10 ülkeden 667 öğrenci katıldı

BUGÜN NELER OLDU

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu kapsamında düzenlenen; Lise Yaz Okulu, İngilizce Yaz Okulu, Teknoloji ve Tasarım Kampı ile Uygulamalı Nanoteknoloji Kampı'nın ilk dönemi tamamlandı. Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz okullarına bu yıl; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir,, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak olmak üzere 34 ilden ve Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, İtalya, Kanada, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayland olmak üzere 10 ülkeden toplam 667 öğrenci katıldı.