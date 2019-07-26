Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sabancı Üniversitesi yaz okullarına 10 ülkeden 667 öğrenci katıldı

yaz okullarına 10 ülkeden 667 öğrenci katıldı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Sabancı Üniversitesi yaz okullarına 10 ülkeden 667 öğrenci katıldı
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu kapsamında düzenlenen; Lise Yaz Okulu, İngilizce Yaz Okulu, Teknoloji ve Tasarım Kampı ile Uygulamalı Nanoteknoloji Kampı'nın ilk dönemi tamamlandı. Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz okullarına bu yıl; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir,, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak olmak üzere 34 ilden ve Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, İtalya, Kanada, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayland olmak üzere 10 ülkeden toplam 667 öğrenci katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabancı Üniversitesi yaz okullarına 10 ülkeden 667 öğrenci katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN