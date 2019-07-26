Sünnet kıyafetleri Başkan Yaşar’dan

BUGÜN NELER OLDU

YenımahalleBelediyesi'nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor. 650'ye yakın Yenimahalleli çocuğu sünnet ettiren Yenimahalle Belediyesi, çocukların sünnet kıyafetlerini de unutmadı. 2 - 12 yaş arası yüzlerce çocuğun sünnet törenini yapan ve dar gelirli ailelere destek vererek erkekliğe ilk adımda aileleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen sünnet kıyafeti dağıtımında, miniklerin 3 Ağustos Cumartesi günü Yakacık'ta düzenlenecek olan sünnet şöleni için ihtiyaç olan sünnet kıyafetleri ve hediyeleri ailelerine dağıtıldı.