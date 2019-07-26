TIR sürücüsü uyudu, aracı bariyerlere çarpıp ters döndü

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Gölbaşı'nda?iddiaya göre direksiyon başında uyuyan sürücünün kullandığı TIR, bariyerlere çarparak ters döndü. Kaza, Gölbaşı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TIR şoförü Cengiz B., İstanbul'dan Gaziantep'e gitmek üzere aracıyla yola çıktı. Cam şişe ve çeşitli malzemeler taşıyan TIR ile Gölbaşı Çevreyolu Havalimanı istikametinde gitmekte olan Cengiz B., iddiaya göre direksiyon başında uyudu. Yoldan çıkan TIR bariyerlere çarparak ters döndü. Ters dönen TIR'dan çıkmayı başaran sürücü, kazanın etkisiyle şok yaşadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, yolun iki şeridini trafiğe kapatarak yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.