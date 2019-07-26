Tonlarca nohut çiftçinin elinde kaldı

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Kırıkkale'nın?Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde aşırı yağışlardan kaynaklı tarım arazilerinde biten otlar nohut rengini değiştirdi. Elde kalan tonlarca nohutu satamayan çiftçiler mağduriyet yaşadı. Çiftçiler, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen'i arayarak destek istedi. Çerikli beldesinde çiftçiler ile bir araya gelen Dağdelen, "Kırıkkaleli nohut üreticisi hemşehrilerimizin mağdur olmasına gönlümüz razı olamaz. Çerikli'de bir araya geldiğimiz nohut üreticisi hemşehrilerimizin hasat sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu ile TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a meseleyi aktardık. Çözüm üretilmesi noktasında üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. TMO'dan bir teknik heyetin Kırıkkale'ye gelerek, yerinde inceleme yapıp, gerekli kolaylığı sağlaması yönünde bir adım atıldı" dedi.