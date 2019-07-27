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’da 5 köye 5 yeni park yapıldı

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Altındağ’da 5 köye 5 yeni park yapıldı
Altındağ'da 5 köyde muhtarların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda park yapımı için çalışmalar başladı. Peçenek, Tatlar, Kavaklı ve Aydıncık'ta parkların yapım çalışmalarına başlanırken Gicik'e yapılacak park için ise yer tespit çalışmaları devam ediyor. Çocukların oyun oynayabileceği ve vatandaşların aileleriyle beraber güzel zaman geçireceği parklarda her detay düşünüldü. Oyun gruplarının ve yeşil alanların yer alacağı parklarda, vatandaşlar kamelya ve banklarda aileleriyle beraber güzel havanın tadını çıkarabilecek. Minikler oyun gruplarında arkadaşlarıyla oyun oynayacak.
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Altındağ’da 5 köye 5 yeni park yapıldı
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