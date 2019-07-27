Altındağlı çocuklar hedefi 12’den vuruyor

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ALTINDAĞLI çocuklar ve gençler, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ata sporu okçuluk ile tanıştı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,dedi. Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nda okçuluk eğitimi veren ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Hakan Karademir, okçuluk sporunun insanların hayat kalitesini yükselttiğine dikkat çekti. Bir diğer öğretmen Alp Kaan Can Çalışkan ise ovurgulayıp, "Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan vücut eğriliğinin önüne geçerek dik duruşu da sağlıyor" diye konuştu.