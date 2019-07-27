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Altındağlı çocuklar hedefi 12’den vuruyor

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Altındağlı çocuklar hedefi 12’den vuruyor
ALTINDAĞLI çocuklar ve gençler, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ata sporu okçuluk ile tanıştı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Altındağ olarak ata sporumuz okçuluğa da sahip çıkacağız" dedi. Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nda okçuluk eğitimi veren ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Hakan Karademir, okçuluk sporunun insanların hayat kalitesini yükselttiğine dikkat çekti. Bir diğer öğretmen Alp Kaan Can Çalışkan ise okçuluğun sportif aktivitenin yanında, gençlerin bireysel gelişimine ve sosyalleşmelerine de büyük katkı sağladığını vurgulayıp, "Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan vücut eğriliğinin önüne geçerek dik duruşu da sağlıyor" diye konuştu.
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Altındağlı çocuklar hedefi 12’den vuruyor
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