Ankara merkezli “3 köşe” operasyonu

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Ankara merkezli 7ilde, uyuşturucuve organizesuç örgütlerine silahtemin eden üç farklıgruba yönelik operasyonda47 şüpheli yakalandı.Soruşturma kapsamında uyuşturucuve organize suç örgütlerinesilah temin eden üç farklı grubu yaklaşıkbir yıldır teknik ve fiziki olaraktakip eden Ankara OrganizeSuçlarla Mücadele ŞubeMüdürlüğü ekipleri, sabahsaatlerinde operasyondüzenledi. Ankara'nın yanısıra Antalya, Bartın, Düzce,Kırıkkale, İstanbul veÇankırı'da önceden belirlenenve aralarında imalathaneolarak kullanılan yerlerinde bulunduğu 76 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda 47 şüpheli yakalanarakgözaltına alındı. "3 Köşe" adı verilenoperasyonda şüpheliler ile 67 ruhsatsıztabanca, 40 ruhsatsız tüfek, bin 50fişek, 2 namlu, 9 şarjör ile yüklü miktardauyuşturucu madde, silah imalatındakullanılan çok sayıda malzemeve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin elegeçirdikleri kaçak ve çalıntı silahların serinumarasını sildikleri, kuru sıkı tabancaları,namlu ve mekanizmalarını değiştirerekgerçek silaha çevirdikleri belirlendi.