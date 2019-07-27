Ankara merkezli “3 köşe” operasyonu

Ankara merkezli 7
ilde, uyuşturucu
ve organize
suç örgütlerine silah
temin eden üç farklı
gruba yönelik operasyonda
47 şüpheli yakalandı.
Soruşturma kapsamında uyuşturucu
ve organize suç örgütlerine
silah temin eden üç farklı grubu yaklaşık
bir yıldır teknik ve fiziki olarak
takip eden Ankara Organize
Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, sabah
saatlerinde operasyon
düzenledi. Ankara'nın yanı
sıra Antalya, Bartın, Düzce,
Kırıkkale, İstanbul ve
Çankırı'da önceden belirlenen
ve aralarında imalathane
olarak kullanılan yerlerin
de bulunduğu 76 adrese yapılan eş
zamanlı baskınlarda 47 şüpheli yakalanarak
gözaltına alındı. "3 Köşe" adı verilen
operasyonda şüpheliler ile 67 ruhsatsız
tabanca, 40 ruhsatsız tüfek, bin 50
fişek, 2 namlu, 9 şarjör ile yüklü miktarda
uyuşturucu madde, silah imalatında
kullanılan çok sayıda malzeme
ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin ele
geçirdikleri kaçak ve çalıntı silahların seri
numarasını sildikleri, kuru sıkı tabancaları,
namlu ve mekanizmalarını değiştirerek
gerçek silaha çevirdikleri belirlendi.