Ankara polisinden yolcu operasyonu

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Ankara?Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince toplamda 4 yankesicilik ve hırsızlık suçu işleyen kadın zanlı yakalandı. Kalecik'te ikamet eden bir kişinin her gün otobüsle yolculuk yaparak geldiği Ankara'da hırsızlık yaptığı belirlendi. Polisin tespitlerine göre, Yankesici D.Y. isimli şüpheli kadın, alışveriş yaparken takip ettiği müşterilerin kasaya gittiklerinde ne aldıklarına ve ne kadar ücret ödediklerine bakıp hedefini öyle seçiyordu. Şüpheli kadının, cüzdanlarında bolca para gördüğü müşterilere yöneldiği, etrafında dönüp en makul zamanı kollayıp mağdurların çantalarının fermuarlarını açarak çanta içindeki cüzdanı çektiği, daha sonra cüzdandaki paranın da tümünü alarak cüzdanı bir köşeye koyduğu ve fark edilmeden de oradan uzaklaştığı belirlendi. Şahıs polisin uzun soluklu takibi ve kamera çalışmalarının ardından tespit edildi. Emniyette çelişkili ifadeler veren suçlamaları ret eden zanlı toplamda 29 yankesicilik kaydı sorulduğunda "Kim, ben mi?" diye sordu. Gözaltına alınan D.Y., kendisini yakalayan polislere "Yolcuyum ben polis abi, yoldan geldim" diyerek sitem etti.