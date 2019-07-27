Ankaragücü’nün tek hasreti süper lıg şampiyonluğu

ANKARAGÜCÜ'NÜN Teknik Direktörü Aykan Atik, yeni sezonda ligi iyi yerde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ankaragücü'nün hasreti Süper Lig şampiyonluğudur" dedi. Başkent ekibinin mali durumdan dolayı sıkıntılı olduğunu ve yönetimin bununla uğraştığına değinen Atik, şöyle konuştu: "Süper Lig içinde Ankaragücü her zaman iyi yerlerde olmaya layıktır. Yönetim ve teknik ekip olarak bunun gayesi içindeyiz ve bütün mesaimizi bunun için harcıyoruz. Ankaragücü eski yapılanmasından dolayı biraz sıkıntılıydı ama onun üstesinden gelen iyi bir başkan ve yönetim kurulumuz var. Her yıl aynı özveriyi gösteriyorlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu süreç başkanımız tarafından atlatılmaya çalışılıyor ve ne zaman bu sorun hallolursa emin olun Ankaragücü şampiyonluğa oynayacaktır."

LİGE İYİ GİRMELİYİZ

Atik, futbolcuların lige iyi şekilde girmelerinin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Burada önemli olan oyuncuların lige iyi şekilde girmeleri. Gençlerbirliği eski ligine geri döndü onlara da başarılar diliyorum. Ankaragücü eskiden olduğu gibi her zaman üst sıralarda olmak için çaba sarf etmiştir. Hedefimiz ilk 10'un üzerinde sezonu bitirmek. Bu doğrultuda o çabayı taraftarımızla yine sarf edeceğiz çünkü Ankaragücü çok büyük bir camia ve bu camianın her zaman hedefleri vardır. Biz de bu doğrultuda lige gireceğiz."