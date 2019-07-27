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Avrupa’da kalıcı olmak istiyoruz

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Avrupa’da kalıcı olmak istiyoruz
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un başantrenörü Alper Durur, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda zor bir gruba düştüklerini belirterek, "Rakiplerimiz güçlü ama bu sene de bir üst tura çıkıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyebilmek istiyoruz" dedi. C Grubu'nda İsveç'in A3 Basket Umea, Polonya'nın CCC Polkowice takımlarının yanı sıra Bellona Kayseri Basketbol ve Rusya'nın Noginsk takımlarının tur atlayanı ile mücadele edeceklerini aktaran Durur, "Rakiplerimiz güçlü ama bu sene de bir üst tura çıkıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyebilmek istiyoruz" diye konuştu. Avrupa kupalarında ikinci kez mücadele edeceklerini hatırlatan Alper Durur, "Geçen sezon tecrübesizdik. Ancak, Avrupa'yı tanımak adına güzel bir başlangıç oldu bizim için. Avrupa kültürü olan bir takım oluşturmak istiyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.
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