Gençler Prof. Halil İnalcık’ı böyle andı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları ve Genç Memur- Sen Ankara İl Başkanlığı üyeleri, "Tarihçilerin Kutbu" olarak tanınan Halil İnalcık'ı, 25 Temmuz 2016'daki vefatının üçüncü yıl dönümünde Kurtuluş Parkı'nda okuma halkası ile andı. Anma töreninde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, "Bugün Tarihçilerin Kutbu, Hocaların Hocası Halil İnalcık'ın vefatının 3. senei devriyesi. Halil İnalcık, 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda doğdu ve ömrünü Osmanlı ecdadının doğru anlatılmasına ve anlaşılmasına adayan bir çınar, büyük tarihçi. Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Genç Memur- Sen Ankara İl Başkanlığı ve AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak 'Okuma Halkası' kurmak suretiyle gençlerle hocamızın eserlerini okuyarak ve tahlil ederek anıyoruz. İlme adanmış bir ömrü yine ilimle okuma ile yad etmek istiyoruz. Bununla beraber Halil İnalcık anısına onun vefat yıldönümünü sembolize etme adına geçen yıl diktiğimiz çınar ağacını suluyoruz" dedi.

ECDADIMIZI TANIMALIYIZ

Özdemir "Bu faaliyet ile amacımız hem gençlere okuma alışkanlığı kazandırma, Osmanlı'yı tanıma adına bir farkındalık oluşturmak, gençlerin bu alana ilgisini arttırmak hem de Hocamıza yakışır bir biçimde kendi eserlerini okuyarak ve dağıtarak anmak istedik. Okuma halkası faaliyetimize iştirak ederek farkındalık oluşmasına katkıda bulunan tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Son olarak Halil İnalcık hocamıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.