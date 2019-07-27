Keçiören sokakları yenileniyor

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KeçıörenBelediyesi, altyapı ve üstyapıda yaptığı örnek çalışmalarla şehri baştan aşağı değiştirmeye devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok "Keçiören'in genelinde bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmama gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Havaların ısınmasıyla başlayan çalışmalarla Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarama yaparak asfaltlardaki yıpranmaları gidermek ve yolları daha güvenli ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Kuşcağız Mahallesi Görkemli, 400., 402., 1803., 1792., Şehit Behzat Atmaca, Sakızağacı Sokaklar, Atapark Mahallesi 1262. Sokak, Etlik Mahallesi Kıvrımlı, Nurgül, Beydağ, Toros Dağı, Buca, Hasan Dağı Sokaklar, Ayvalı Mahallesi, Bayırca, 216., 197., 198., Saygı, Sipahi, Otacı, Aşiyan ve 167. Sokaklar ve İncirli Mahallesi Öney Sokak'ta asfalt serimi tamamlandı. Sipahi, Ebru ve Işılay Sokak'ta da asfalt serim çalışmalarını tamamlayan ekipler planlama dahilinde Saygı, Alemli, Büyükkışla, Avanos Dağı, Söğütyaprağı, Yiğitler ve Sarar Sokak'larında da serim yapacak.