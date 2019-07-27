‘Kokuyoruz, komşumuza bile gidemez olduk’

Bala Afşar Mahallesi'nde 4 aydır su sıkıntısı yaşayan vatandaşların isyanına bir türlü çözüm bulunamıyor. Önceki gün SABAH, mahallelinin yaşadığı su sorununu "Başkentte susuzluk çilesi" başlığı ile duyurmuştu. Haberin ardından mahalleye gelen ASKİ ekipleri ölçüm aldı, kaynak aradı. Ancak sorun yine halledilmedi. Cuma namazına giden vatandaşlar abdest alamamaktan yakındı. 4 aydır belirli aralıklarla gelip giden su son 25 gündür hiç akmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Afşar Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan boru hattında yaşanan soruna çözüm bulamıyor. Borularda yaşanan patlaklar nedeniyle mahalleye su verilemiyor. Mahallelinin ASKİ'ye defalarca başvurmalarına rağmen sorun çözülemedi. Yetkililerin suların geleceğini açıklamasına rağmen sular yine gelmedi. Bir damla suya hasret kalan mahalleli kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için kuyudan ve tankerden binbir zorlukla taşıdığı sularla idare etmeye çalışıyor. Su kesintisi yüzünden perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri bir an önce bu sorunun giderilmesini istiyor.Yaklaşan Kurban bayramı öncesi su sıkıntısı yaşayan mahalleli suyun ne zaman geleceğini ise merakla bekliyor. Günden güne şartların ağırlaştığı Afşar'da hastalık kapıya dayanmış durumda. Hayat şartlarının ağırlaştığı Afşar Mahallesi'nde vakit daralıyor.

ABDEST ALAMIYORUZ

Çocuklarının bayramda su yüzünden gelmeyeceğini söyleyen Emekli astsubay Mahmut Er, " Burada çektiğim susuzluğu Cudi Dağı'nda çekmedim. Güneydoğuda 16 yıl çalıştım. Bugün Cuma. Müslümanların mübarek günü. Ne diyor peygamber efendimiz. Temizlik imandan gelir. Temiz giyin temiz git diyor. Hani su yok. Abdest alamıyoruz. Bu köy bunları hak etmiyor. Devletimize sesleniyorum. Bitlendik kokuyoruz. Birbirimize yaklaşamıyoruz. Çocuklarım su yok, duş alamayız diyorlar. Ben ne yapayım. Midem kaldırmıyor. Kafamızı kaşır olduk bitlendik. Hasta olmamız yakındır" diye konuştu.

Gelin bu rezilliği görün

1 aydır bir boruyu yapamadıklarını söyleyen Zikri Küçük, "Kokuyoruz. Vatandaşa bit düştü. Abdest alamıyoruz. Abdestsiz gezenler var. Var mı böyle bir şey. Allah rızası için bir gelin görün halimizi" dedi.

BURASI BAŞKENT ANKARA... YIL 2019...

BIRBIRIMIZE gelip gidemez olduk diyen Rüştü Sarı, " Komşu komşunun kapısını çalamaz oldu. Başkentte yaşıyoruz. Yaşadığımız şeye bak. Hizmet istiyoruz"

Burada 2 gün susuz duramazlar

'BURADA 2 gün duramazlar diyen' İsmail Küçük, " Bayram yaklaşıyor. Kurban alacağız nasıl alacağız. Alsak bir dert almasak bir dert. Su yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dışarıdan konuşmak kolay. Gelsinler de şurada 2 gün dursunlar susuz durabiliyorlar mı" dedi.

Yol ve su sıkıntımız var, sesimizi duyun

MUHAMMED Güngör, " Daha önce de yaşadık ama son 1 aydır su yüzü görmedik. Başkentte bunu yaşıyoruz. Devletimize karşı görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun karşılığını istiyoruz. Yol ve su sıkıntımız var"

Komşu akraba gelmesin, burası leş gibi

MUHTAR Naci Çayan, "Haberden sonra ASKİ geldi. Ölçüm yaptılar. Numune aldılar. Kaynak aradılar. Kuyu yapacaklarmış. Olup olmadığını bize haber vereceklermiş. Merkezden gelecek olan komşu akraba varsa gelmesinler burası leş gibi"