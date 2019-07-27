Küçükbaş hayvanlar hırsızların kurbanı oldu

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Kırıkkale'degeçimini besicilikle sağlayan evli ve 8 çocuk babası olan Şakir Çelik'in koçları hırsızların kurbanı oldu. Borç para ile aldığı kurbanlık 65 küçükbaş hayvanın arasından seçtiği en iyi 40 koçu çalan hırsızlar, bir kilometre boyunca ekinlerin arasından yürüttükleri koçları ana yolda bekleyen kamyona yükleyip kayıplara karıştı. 25 Temmuz'da gece 02.30 sıralarında köpeğin havlamasıyla uyanan Çelik, koçlarının çalındığını ve geriye sadece 25 tanesinin kaldığını fark etti. Daha önceden müşterilere satılan koçlar da çalınanlar arasında olduğunu gördü. Daha sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise inceleme başlatarak kayıplara karışan hırsızların peşine düştü. Çalınan kurbanlık koçların yarısından çoğunu müşterilerine sattığını belirten Şakir Çelik, "Kurbanlık için beslemiştim. Gece saat 2-2,5 arası köpeklerin sesiyle uyandım. Hırsız kapıları açmış, 65 koçun içerisinde 40 tanesini almış ve bir kilometre yürütmüş ana yolun kenarına kadar. Ekinlerin arasından geçerken izleri belli. Jandarma gözleriyle gördü orada izleri vardı" dedi.Koçların çoğu müşterilere satılmıştızorlayarak içeri girdiklerini ifade eden Çelik, "Hemen hemen yarısından fazlasını da satıp kaporasını da almıştım. Adamlara mahcup oldum. Bu parayı da ödeyemem ne yapacağım bilemiyorum. Hem o yandan param gitti, hem de müşterime sattığım hayvanlar bunlar. Zor durumdayım şuan müşteriye de ne diyeceğim, anlatamıyorum yani" diye konuştu.