Mamak’ın Herkülü Milli Takım yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

14 Temmuz tarihlerinde Sivas'ta gerçekleşen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'ndaKöse'yi makamında ziyaret eden başarılı sporcuyu tebrik eden Köse, "İnanıyorum ki sporcumuz uluslararası şampiyonalarda da büyük başarılara imza atarak hem ilçemizin hem de ülkemizin gurur kaynağı olacak. Ülkemizi başarıyla temsil edecek başarılı sporcular yetiştiriyoruz" dedi.