Mamak’ın Herkülü Milli Takım yolcusu

14 Temmuz tarihlerinde Sivas'ta gerçekleşen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 61 kg'da Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takım'a girmeye hak kazanan Berkant Yiğit, şampiyonluk sevincini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile paylaştı.
Köse'yi makamında ziyaret eden başarılı sporcuyu tebrik eden Köse, "İnanıyorum ki sporcumuz uluslararası şampiyonalarda da büyük başarılara imza atarak hem ilçemizin hem de ülkemizin gurur kaynağı olacak. Ülkemizi başarıyla temsil edecek başarılı sporcular yetiştiriyoruz" dedi.