Mert’i isterlerse değerlendiririz

TFF 1. Lig'de bir yıl mücadele ettikten sonra 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'e tekrar dönen kırmızı-siyahlıların kulüp başkanı Murat Cavcav, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen eski futbolcuları Vedat Muriqi, başkent ekibinin sezon hedefleri, kamp ve transfer çalışmaları ve Ankara derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cavcav, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için resmi teklifin gelmediğini belirterek, "Teklif gelirse masaya yatırırız, kararı veririz. Ona göre de değerlendiririz ama şu ana kadar gelen resmi teklif yok. Mert de canla başla çalışıyor. Hocamız da memnun, kendisi de mutlu bir sıkıntı gözükmüyor" diye konuştu. FUTBOL KISMET İŞİ

Başkan Cavcav, Muriqi'in 2017-2018 sezonunun devre arasında Gençlerbirliği'nden Çaykur Rizespor'a transferiyle ilgili pişmanlık duyup duymadığı yönündeki soruyu, "Muric bizde 1,5 sezon forma giydi. Futbol biraz kısmet, şans işi. Muric kişilik olarak mükemmel biri ama şartlar öyle gerektirdiği için gönderildi. Başımızdaki teknik direktör ile Muric'in verilmesi konusunda fikir birliğine vardık. Futbolda böyle şeyler olabilir" diyerek cevapladı. Futbolcuların performans grafiklerinin inişli çıkışlı olabileceğini anlatan Cavcav, Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'nde sergilediği performansı Galatasaray'da devam ettiremediğine dikkati çekti. PEKTEMEK'LE TEMAS YOK

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Mustafa Pektemek'in döneceği şeklindeki haberlerle ilgili Cavcav, "Öyle bir şey yok. Bizim kendisiyle bir temasımız olmadı. Biz o mevkilere gereken oyuncuları aldık. Birkaç eksiğimiz var. Onu da kampa gittiğimiz zaman hocamızla değerlendirmemizi yapacağız. Nerede eksik varsa tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kulüp olarak önemli bir süreçten geçtiklerini kaydeden Cavcav, "Gençlerbirliği bundan sonra layık olduğu yerde devam edecek. Önceliğimiz ligde kalmak demek yanlış olur. Bu sezon iyi bir kadro oluşturduk. İyi oyuncular transfer ettik. Hedefimiz amacımız her zaman üst sıralara oynamak. Bunu da yapabilecek güçte ve kapasitede bir kadroya sahibiz" yorumunu yaptı.

ANKARALILARIN SEZONU OLACAK

GENÇLERBIRLIĞI'NIN Süper Lig'e dönmesiyle başkenti iki kulübün temsil edeceğini belirten Başkan Cavcav, Ankara'da 7 yıl sonra Gençlerbirliği- Ankaragücü derbisi heyacanı yaşanacağını hatırlattı. Murat Cavcav, Ankaralılara iyi bir derbi izletmeyi ümit ettiklerini ifade ederek, "Centilmence bir müsabaka olmasını ümit ediyorum. Zaten öyle de olur. Gençlerbirliği döndü. Ankara derbisi döndü. Behzat Ç. döndü. Bu sezon Ankaralıların sezonu olacak diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.