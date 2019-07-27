Umut etmekten vazgeçmeyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda istedikleri sonuçların gelmediğini ancak Olimpiyatlar yolunda birden fazla kota alacaklarına inandığını söyledi. Yeni hedeflere odaklanıp aynı konsantrasyon ve azimle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Atalı, "Tokyo 2020 kota periyodunda katılım göstereceğimiz kılıç ve flöre branşlarında dünya kupası, grand prix ve satellite turnuvalarında yani kalan 22 organizasyonda kota puanı mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Olimpiyat yolunda teknik heyet ve sporculara güvendiğini kaydeden Atalı, "Olimpik sporcularımızın bu turnuvalardan elde edeceği puanlar ile 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda birden fazla kota alacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.