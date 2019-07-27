Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Üye kayıt silme işlemi yapılmadı

Üye kayıt silme işlemi yapılmadı

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Üye kayıt silme işlemi yapılmadı
MKE Ankaragücü, genel kurul süreci içerisinde üye kayıt silme işlemi yapılmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada üye kayıtlarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan bilgilerin yayınlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Derneğimiz olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Genel kurul süreci içerisinde üye kayıt silme işlemi olmadığı gibi hatta demokratik bir ortamda yarış olabilmesi adına kontenjanı aşmayacak şekilde yeni üye kayıtları yapılmıştır. Üye kayıt silme işlemleri, aidatlarını ödemeyen üyelerimiz için genel kurul sürecinden çok önce tüzük hükümlerinin uygulanmasıyla gerçekleşmiştir. Bununla birlikte derneğimize daha önce başkanlık yapmış 2 değerli isim olan Sayın Cezmi Azmi Aydın'ın ve Sayın Cengiz Topel Yıldırım'ın üyelikleri yeniden tahsis edilmiştir."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Üye kayıt silme işlemi yapılmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN