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Başkan Altınok sevincine ortak oldu

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Başkan Altınok engelli çocukların sevincine ortak oldu
KEÇIÖREN Belediyesi Engelli Danışma Merkezi tarafından Kartaltepe Kent Ormanı'nda düzenlenen 'Engelsiz Oyunlar ve Piknik' organizasyonuna katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli çocukların sevincine ortak olurken, "Bu çocuklarımızın hepsi birer çiçek ve melek, onlar aileleri için bir imtihandır, onlara sahip olmanın da Allah katında mükâfatı büyüktür" diye konuştu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Danışma Merkezi'nden hizmet alan çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte her bir çocukla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Turgut Altınok, onların coşkularına ortak olarak danslarına da katıldı.
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Başkan Altınok engelli çocukların sevincine ortak oldu
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