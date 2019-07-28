‘Can dostlara merhamet’ vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi hem sokakların daha temiz ve hijyenik olması hem de hayvanların beslenmesini daha sağlıklı yerine getirebilmesi için sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için ilçe genelinde belli yerlerde beslenme noktaları oluşturdu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocuklarımıza hayvanlara karşı sevgi ve şefkatle davranmalarını, eziyet etmemelerini de mutlaka öğretelim" mesajı verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri özellikle sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı Yükseltepe, Ovacık, Yeşiltepe başta olmak üzere ilçe genelinde belli yerlere beslenme noktaları oluşturarak özellikle hayvanseverlerden tam not aldı.